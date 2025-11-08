Пользователи Telegram жалуются на сбои: в чем проблемы
Киев • УНН
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера, начиная с вечера 7 ноября. Чаще всего проблемы связаны с подключением к серверу, голосовой связью и работой приложения.
Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, пишет УНН со ссылкой на данные Downdetector.
Детали
В украинском сегменте Downdetector сообщают о сбоях, начиная с вечера 7 ноября, с пиком около 23 часов накануне, однако о проблемах информируют и сегодня.
Больше всего сообщений о проблемах - подключение к серверу (60%), голосовая связь (20%), приложение (20%).
В работе Telegram сбой: что происходит31.07.25, 23:24 • 3559 просмотров