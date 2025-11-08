Користувачі Telegram скаржаться на збої: у чому проблеми
Київ • УНН
Користувачі Telegram повідомляють про збої в роботі месенджера, починаючи з вечора 7 листопада. Найчастіше проблеми пов'язані з підключенням до сервера, голосовим зв'язком та роботою додатка.
Користувачі повідомляють про збій у роботі месенджера Telegram, пише УНН з посиланням на дані Downdetector.
Деталі
В українському сегменті Downdetector повідомляють про збої, починаючи від вечора 7 листопада, з піком близько 23 години напередодні, проте про проблеми інформують і сьогодні.
Найбільше повідомлень про проблеми - підключення до сервера (60%), голосовий зв'язок (20%), додаток (20%).
