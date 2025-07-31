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В роботі Telegram збій: що відбувається

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Увечері 31 липня в роботі Telegram стався глобальний збій, медіа практично не завантажуються. 36% користувачів не можуть підключитися, а 21% не можуть відправити повідомлення.

В роботі Telegram збій: що відбувається

Увечері 31 липня у роботі Telegram стався глобальний збій, медіа практично не завантажують. Про це свідчать дані Downdetector, передає УНН.

Деталі

Збій зачепив низку регіонів України.

За даними Downdetector, 36 відсотків користувачів не можуть підключитись до месенджера, а ще 21% - не можуть відправити повідомлення.

Нагадаємо

1 квітня 2025 року користувачі повідомляли про збої в роботі Telegram. 

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Віта Зеленецька

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