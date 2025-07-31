В роботі Telegram збій: що відбувається
Київ • УНН
Увечері 31 липня в роботі Telegram стався глобальний збій, медіа практично не завантажуються. 36% користувачів не можуть підключитися, а 21% не можуть відправити повідомлення.
Увечері 31 липня у роботі Telegram стався глобальний збій, медіа практично не завантажують. Про це свідчать дані Downdetector, передає УНН.
Деталі
Збій зачепив низку регіонів України.
За даними Downdetector, 36 відсотків користувачів не можуть підключитись до месенджера, а ще 21% - не можуть відправити повідомлення.
Нагадаємо
1 квітня 2025 року користувачі повідомляли про збої в роботі Telegram.
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