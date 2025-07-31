Сбой в работе Telegram: что происходит
Киев • УНН
Вечером 31 июля в работе Telegram произошел глобальный сбой, медиа практически не загружаются. 36% пользователей не могут подключиться, а 21% не могут отправить сообщения.
Вечером 31 июля в работе Telegram произошел глобальный сбой, медиа практически не загружаются. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, передает УНН.
Детали
Сбой затронул ряд регионов Украины.
По данным Downdetector, 36 процентов пользователей не могут подключиться к мессенджеру, а еще 21% - не могут отправить сообщения.
Напомним
1 апреля 2025 года пользователи сообщали о сбоях в работе Telegram.
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