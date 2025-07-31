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Сбой в работе Telegram: что происходит

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Вечером 31 июля в работе Telegram произошел глобальный сбой, медиа практически не загружаются. 36% пользователей не могут подключиться, а 21% не могут отправить сообщения.

Сбой в работе Telegram: что происходит

Вечером 31 июля в работе Telegram произошел глобальный сбой, медиа практически не загружаются. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, передает УНН.

Детали

Сбой затронул ряд регионов Украины.

По данным Downdetector, 36 процентов пользователей не могут подключиться к мессенджеру, а еще 21% - не могут отправить сообщения.

Напомним

1 апреля 2025 года пользователи сообщали о сбоях в работе Telegram.

Пророссийские Telegram-каналы распространяют фейки о подозрении премьер-министру и должностным лицам ОП - САП31.07.25, 12:59 • 2380 просмотров

Вита Зеленецкая

Технологии
Украина