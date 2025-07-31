Пророссийские Telegram-каналы распространяют фейки о подозрении премьер-министру и должностным лицам ОП - САП
Киев • УНН
САП опровергает информацию о подготовке подозрений украинскому правительству, распространенную пророссийскими Telegram-каналами. Россия использует фейки для дестабилизации ситуации в Украине.
Анонимные Telegram-каналы распространяют фейковую информацию о якобы подготовке подозрений руководству украинского правительства.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
В ряде анонимных и пророссийских Telegram-каналов распространяется ложная информация о якобы подготовке сообщения о подозрении Премьер-министру Украины и должностным лицам Офиса Президента. Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности
Дополнение
Служба внешней разведки Украины сообщала, что Россия начала масштабную информационную операцию против Украины, используя фактор "антикоррупционных протестов". Кремль привлекает подконтрольные медиа, блогеров и инфлюенсеров на Западе для распространения нарративов о кризисе в украинском обществе и "антиамериканском перевороте".
Россия систематически использует Telegram-каналы для дестабилизации ситуации в Украине. В частности, дискредитация высшего руководства государства, распространение фейков об органах власти. Украинские спецслужбы призывают граждан проверять информацию только через официальные источники.