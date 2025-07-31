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Пророссийские Telegram-каналы распространяют фейки о подозрении премьер-министру и должностным лицам ОП - САП

Киев • УНН

 • 382 просмотра

САП опровергает информацию о подготовке подозрений украинскому правительству, распространенную пророссийскими Telegram-каналами. Россия использует фейки для дестабилизации ситуации в Украине.

Пророссийские Telegram-каналы распространяют фейки о подозрении премьер-министру и должностным лицам ОП - САП

Анонимные Telegram-каналы распространяют фейковую информацию о якобы подготовке подозрений руководству украинского правительства.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

В ряде анонимных и пророссийских Telegram-каналов распространяется ложная информация о якобы подготовке сообщения о подозрении Премьер-министру Украины и должностным лицам Офиса Президента. Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности

- говорится в сообщении САП.

Дополнение

Служба внешней разведки Украины сообщала, что Россия начала масштабную информационную операцию против Украины, используя фактор "антикоррупционных протестов". Кремль привлекает подконтрольные медиа, блогеров и инфлюенсеров на Западе для распространения нарративов о кризисе в украинском обществе и "антиамериканском перевороте".

Россия систематически использует Telegram-каналы для дестабилизации ситуации в Украине. В частности, дискредитация высшего руководства государства, распространение фейков об органах власти. Украинские спецслужбы призывают граждан проверять информацию только через официальные источники.  

Лилия Подоляк

политикаТехнологии
Служба внешней разведки Украины
Офис Президента Украины
Украина