Пророссийские Telegram-каналы распространяют фейки о подозрении премьер-министру и должностным лицам ОП - САП

Анонимные Telegram-каналы распространяют фейковую информацию о якобы подготовке подозрений руководству украинского правительства.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

В ряде анонимных и пророссийских Telegram-каналов распространяется ложная информация о якобы подготовке сообщения о подозрении Премьер-министру Украины и должностным лицам Офиса Президента. Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности