Проросійські Telegram-канали поширюють фейки про підозру прем’єр-міністру та посадовцям ОП - САП
Київ • УНН
САП спростовує інформацію про підготовку підозр українському уряду, поширену проросійськими Telegram-каналами. Росія використовує фейки для дестабілізації ситуації в Україні.
Анонімні Telegram-канали розповсюджують фейкову інформацію про нібито підготовку підозр керівництву українського уряду.
Про це УНН повідомляє із посиланням на Спеціалізовану антикорупційної прокуратури.
У низці анонімних і проросійських Telegram-каналів поширюється неправдива інформація про нібито підготовку повідомлення про підозру Прем’єр-міністру України та посадовцям Офісу Президента. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності
Доповнення
Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що росія розпочала масштабну інформаційну операцію проти України, використовуючи чинник "антикорупційних протестів". Кремль залучає підконтрольні медіа, блогерів та інфлюенсерів на Заході для поширення наративів про кризу в українському суспільстві та "антиамериканський переворот".
росія систематично використовує Telegram-канали для дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема, дискредитація вищого керівництва держави, поширення фейків про органи влади. Українські спецслужби закликають громадян перевіряти інформацію лише через офіційні джерела.