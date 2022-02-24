Поляки захвачены действиями украинских военных-Кулеба

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15 марта, 19:03 • 91319 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 125046 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter, что президент Польши Анджей Дуда выразил захопленя поляков относительно украинских войск. Об этом сообщает УНН.

Детали

Возвращаясь в Украину, глава МИД Украины посетил Польшу. Там он встретился с президентом Анджеем Дудой, который выразил восхищение поляков действиями украинских военных во время наступления России.

Цитата

"Возвращаясь в Украину из США, в Варшаве меня принял Президент Польши Анджей Дуда. Глава польского государства выразил восхищение поляков действиями Вооруженных Сил Украины, которые успешно отражают агрессию РФ. Польша оказывает практическую помощь: дополнительные оружие, деньги и гуманитарную помощь", - говорится в сообщении министра.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев во всем мире рассказать правду в своих странах о вторжении Путина.

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