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Поширюйте правду про вторгнення Путіна: Кулеба звернувся до українців в усьому світі

Поширюйте правду про вторгнення Путіна: Кулеба звернувся до українців в усьому світі

Київ • УНН

 • 96971 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців в усьому світі розповісти правду у своїх країнах про вторгнення Путіна. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави МЗС.

Цитата

"До українських громад в усьому світі: Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій", - написав міністр.

До українських громад в усьому світі:

Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе.

Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Додамо

Сьогодні о 5-й ранку президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

Зеленський повідомив про введення воєнного стану на всій території України.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України

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