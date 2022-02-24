Поширюйте правду про вторгнення Путіна: Кулеба звернувся до українців в усьому світі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців в усьому світі розповісти правду у своїх країнах про вторгнення Путіна. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави МЗС.
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"До українських громад в усьому світі: Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій", - написав міністр.
До українських громад в усьому світі:
Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе.
Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій.
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