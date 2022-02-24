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Распространяйте правду о вторжении Путина: Кулеба обратился к украинцам во всем мире

Распространяйте правду о вторжении Путина: Кулеба обратился к украинцам во всем мире

Киев • УНН

 • 96970 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев во всем мире рассказать правду в своих странах о вторжении Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы МИД.

Цитата

"К украинским общинам во всем мире: Путин напал, но никто не разбегается. Армия, дипломаты, все работают. Украина бьется. Украина защитит себя. Украина победит. Распространяйте правду о вторжении Путина в своих странах и призывайте правительства к немедленным действиям", - написал министр.

До українських громад в усьому світі:

Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе.

Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Добавим

Сегодня в 5 утра президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский сообщил объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

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