Распространяйте правду о вторжении Путина: Кулеба обратился к украинцам во всем мире
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев во всем мире рассказать правду в своих странах о вторжении Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы МИД.
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"К украинским общинам во всем мире: Путин напал, но никто не разбегается. Армия, дипломаты, все работают. Украина бьется. Украина защитит себя. Украина победит. Распространяйте правду о вторжении Путина в своих странах и призывайте правительства к немедленным действиям", - написал министр.
До українських громад в усьому світі:
Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе.
Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій.
Добавим
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