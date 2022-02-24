Поляки захоплені діями українських військових - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці у Twitter, що президент Польщі Анджей Дуда висловив захопленя поляків, щодо українських військ. Про це повідомляє УНН.
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Повертаючись до України, глава МЗС України завітав до Польщі. Там він зустрівся з президентом Анджеєм Дудою, який виразив захоплення поляків діями українських військових під час наступу Росії.
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"Повертаючись до України зі США, у Варшаві мене прийняв Президент Польщі Анджей Дуда. Глава Польської держави висловив захоплення поляків діями Збройних Сил України, які успішно відбивають агресію РФ. Польща надає практичну допомогу: додаткові зброю, гроші та гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні міністра.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців в усьому світі розповісти правду у своїх країнах про вторгнення Путіна.