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Поляки захоплені діями українських військових - Кулеба

Поляки захоплені діями українських військових - Кулеба

Київ • УНН

 • 445782 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці у Twitter, що президент Польщі Анджей Дуда висловив захопленя поляків, щодо українських військ. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Повертаючись до України, глава МЗС України завітав до Польщі. Там він зустрівся з президентом Анджеєм Дудою, який виразив захоплення поляків діями українських військових під час наступу Росії.

Цитата

"Повертаючись до України зі США, у Варшаві мене прийняв Президент Польщі Анджей Дуда. Глава Польської держави висловив захоплення поляків діями Збройних Сил України, які успішно відбивають агресію РФ. Польща надає практичну допомогу: додаткові зброю, гроші та гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні міністра.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців в усьому світі розповісти правду у своїх країнах про вторгнення Путіна.

Українські Національні Новини

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