Поляки, казненные за то, что скрывали евреев, объявлены мучениками Папой Римским
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Папа Франциск объявил мучениками польскую пару, казненную немецкой полицией во время Второй мировой войны за то, что скрывали евреев в своем доме, информирует УНН ссылаясь на АР.
Детали
Юзеф Ульма и его жена Виктория в польском городе Маркова спрятали нескольких членов еврейского общества, за которыми охотились во время немецкой оккупации Польши.
Еврейская семья из шести человек нашла убежище в Ульма, принявших их вместе с двумя сестрами из другой еврейской семьи, спрятав их на чердаке дома. Немецкая полиция обнаружила евреев и застрелила их в марте 1944 года, а затем убила фермера, его жену, которая была на седьмом месяце беременности и детей, старшему из которых было 8 лет.
По данным Ватикана, Папа Франциск узнал о семье Ульма, когда посетил Польшу во время паломничества в 2016 году. На публичной аудиенции в 2018 году Франциск назвал семью «примером верности Богу и Его заповедям, любви к ближнему и уважения к человеческому достоинству».
Добавим
Польша была первой страной, подвергшейся вторжению и оккупации нацистской Германией во время Второй мировой войны.
Члены польского сопротивления и правительства в изгнании предупреждали мир о массовых убийствах евреев нацистами, и тысячи поляков рисковали своей жизнью, чтобы помочь евреям, несмотря на то, что другие поляки убивали или преследовали своих соотечественников-евреев.
Почти все из примерно 3 миллионов евреев Польши были убиты немцами и их пособниками во время Холокоста, а нацисты построили свои основные лагеря смерти в оккупированной Польше.