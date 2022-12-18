Поляки, казненные за то, что скрывали евреев, объявлены мучениками Папой Римским

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Киев • УНН

 • 465187 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Папа Франциск объявил мучениками польскую пару, казненную немецкой полицией во время Второй мировой войны за то, что скрывали евреев в своем доме, информирует УНН ссылаясь на АР.

Детали

Юзеф Ульма и его жена Виктория в польском городе Маркова спрятали нескольких членов еврейского общества, за которыми охотились во время немецкой оккупации Польши.

Еврейская семья из шести человек нашла убежище в Ульма, принявших их вместе с двумя сестрами из другой еврейской семьи, спрятав их на чердаке дома. Немецкая полиция обнаружила евреев и застрелила их в марте 1944 года, а затем убила фермера, его жену, которая была на седьмом месяце беременности и детей, старшему из которых было 8 лет.

По данным Ватикана, Папа Франциск узнал о семье Ульма, когда посетил Польшу во время паломничества в 2016 году. На публичной аудиенции в 2018 году Франциск назвал семью «примером верности Богу и Его заповедям, любви к ближнему и уважения к человеческому достоинству».

Добавим

Польша была первой страной, подвергшейся вторжению и оккупации нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Члены польского сопротивления и правительства в изгнании предупреждали мир о массовых убийствах евреев нацистами, и тысячи поляков рисковали своей жизнью, чтобы помочь евреям, несмотря на то, что другие поляки убивали или преследовали своих соотечественников-евреев.

Почти все из примерно 3 миллионов евреев Польши были убиты немцами и их пособниками во время Холокоста, а нацисты построили свои основные лагеря смерти в оккупированной Польше.

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