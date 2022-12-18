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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 17649 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Поляки, страчені за те, що переховували євреїв, оголошені мучениками Папою Римським

Поляки, страчені за те, що переховували євреїв, оголошені мучениками Папою Римським

Київ • УНН

 • 465188 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Папа Франциск оголосив мучениками польську пару, страчену німецькою поліцією під час Другої світової війни за те, що ховали євреїв у своєму домі, інформує УНН посилаючиись на АР.

Деталі

Юзеф Ульма та його дружина Вікторія у польському місті Маркова сховали кількох членів єврейської громади, за якими полювали під час німецької окупації Польщі.

Єврейська сім'я з шести осіб знайшла притулок в Ульма, які прийняли їх разом із двома сестрами з іншої єврейської родини, сховавши їх на горищі дому. Німецька поліція виявила євреїв і застрелила їх в березні 1944 року, а потім убила фермера, його дружину, яка була на сьомому місяці вагітності та дітей, старшому з яких було 8 років..

За даними Ватикану, Папа Франциск дізнався про сім'ю Ульма, коли відвідав Польщу під час паломництва у 2016 році. На публічній аудієнції у 2018 році Франциск назвав сім'ю «прикладом вірності Богу та Його заповідям, любові до ближнього та поваги до людської гідності».

Додамо

Польща була першою країною, що зазнала вторгнення та окупації нацистською Німеччиною під час Другої світової війни.

Члени польського опору та уряду у вигнанні попереджали світ про масові вбивства євреїв нацистами, і тисячі поляків ризикували своїм життям, щоб допомогти євреям, незважаючи на те, що інші поляки вбивали або переслідували своїх співвітчизників-євреїв.

Майже всі з приблизно 3 мільйонів євреїв Польщі були вбиті німцями та їхніми посібниками під час Голокосту, а нацисти збудували свої основні табори смерті в окупованій Польщі.

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