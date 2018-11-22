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Полторак: в Украину приедут 70 военных инструкторов с Великобритании

Полторак: в Украину приедут 70 военных инструкторов с Великобритании

Киев  •  УНН

 • 8400 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина и Великобритания договорились об увеличении присутствия английских инструкторов в Вооруженных силах нашей страны. Об этом в интервью "Голосу Америки" сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"Около 70 британских инструкторов сейчас находятся в Украине, готовя наших военных. Сегодня мы приняли решение о расширении этого формата. И если раньше мы готовили специалистов для разведки, логистики, медицины, то сегодняшним решением мы расширяем этот формат и инструкторы из Британии начнут готовить военно-морские силы, морскую пехоту, а также воздушные силы", - сказал Полторак.

По его словам, в рамках британской программы военной помощи "Орбитал", которая длится несколько лет, обучение прошли около 12 000 служащих ВСУ.

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Полторак отметил, что среди стран, которые предоставляют существенную военную поддержку Украины министр назвал прежде всего США, а также Великобританию, Канаду, Литву и Польшу.

Напомним, Великобритания в 2019 году разместит корабль Королевского флота в Черном море, чтобы продемонстрировать свою поддержку обеспечению свободы плавания в регионе. Кроме того, Великобритания направит больше военных в Украину на фоне угрозы с РФ

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