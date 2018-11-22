Полторак: в Україну приїдуть 70 військових інструкторів з Британії

"Близько 70 британських інструкторів зараз перебувають в Україні, готуючи наших військових. Сьогодні ми прийняли рішення про розширення цього формату. І якщо раніше ми готували фахівців для розвідки, логістики, медицини, то сьогоднішнім рішенням ми розширюємо цей формат і інструктори з Британії почнуть готувати військово-морські сили, морську піхоту, а також повітряні сили", — сказав Полторак.



За його словами, у межах британської програми військової допомоги "Орбітал", яка триває кілька років, навчання пройшли близько 12 тисяч службовців ЗСУ.



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Полторак зазначив, що серед країн, які надають найсуттєвішу військову підтримку Україні міністр назвав насамперед США, а також Велику Британію, Канаду, Литву та Польщу.



Нагадаємо, Велика Британія у 2019 році розмістить корабель Королівського флоту у Чорному морі, щоб продемонструвати свою підтримку забезпеченню свободи плавання в регіоні. Крім того, Британія направить більше військових в Україну на тлі загрози з РФ