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Полторак: в Україну приїдуть 70 військових інструкторів з Британії

Полторак: в Україну приїдуть 70 військових інструкторів з Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна і Велика Британія домовилися про збільшення присутності англійських інструкторів у Збройних силах нашої країни. Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" повідомив Міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.

"Близько 70 британських інструкторів зараз перебувають в Україні, готуючи наших військових. Сьогодні ми прийняли рішення про розширення цього формату. І якщо раніше ми готували фахівців для розвідки, логістики, медицини, то сьогоднішнім рішенням ми розширюємо цей формат і інструктори з Британії почнуть готувати військово-морські сили, морську піхоту, а також повітряні сили", — сказав Полторак.

За його словами, у межах британської програми військової допомоги "Орбітал", яка триває кілька років, навчання пройшли близько 12 тисяч службовців ЗСУ.

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Полторак зазначив, що серед країн, які надають найсуттєвішу військову підтримку Україні міністр назвав насамперед США, а також Велику Британію, Канаду, Литву та Польщу.

Нагадаємо, Велика Британія у 2019 році розмістить корабель Королівського флоту у Чорному морі, щоб продемонструвати свою підтримку забезпеченню свободи плавання в регіоні. Крім того, Британія направить більше військових в Україну на тлі загрози з РФ

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