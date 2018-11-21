Британія направить більше військових в Україну на тлі загрози з РФ

"Поки Україна зіткнеться з російськими бойовими діями, вона матиме стійкого партнера в обличчі Об'єднаного Королівства. Продовжуючи працювати разом, чи то шляхом тренувальних програм чи військових навчань, ми допомагаємо Україні відстояти наші спільні цінності", - сказав Вільямсон.



Він розповів, як сам був свідком наслідків конфлікту на передовій лінії на Сході України, і, за його словами, це повністю посилило його підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.



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Міністр підтвердив, що в січні та лютому наступного року навчальні команди, що складаються з персоналу Королівського військово-морського флоту, Королівських морських піхотинців та армії, будуть розміщені в Україні в рамках продовження військової навчальної програми Великої Британії, оголошеної Гевіном Вільямсоном після його візиту до країни у вересні.



Відвідавши Україну, міністр оборони заявив, що Великобританія буде розширювати програму військової підготовки, яка буде надана через операцію "Орбітал", до 2020 року.



У міністерстві зазначили, що з початку 2015 року британський персонал навчив понад 9500 Збройних Сил України.

Нагадаємо, 17 вересня у Києві відбулася офіційна зустріч Державного секретаря з питань оборони Великої Британії Гевіна Александера Вільямсона та міністра оборони України Степана Полторака. Під час зустрічі йшлося про продовження програми Orbital, а також про підвищення ефективності військово-морських сил України в охороні й обороні морського узбережжя.