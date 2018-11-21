Великобритания направит больше военных в Украину на фоне угрозы с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Великобритания увеличит военную поддержку Украине, которая продолжает сталкиваться с российской агрессией. Об этом сегодня заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время встречи с украинским коллегой Степаном Полторак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу британского военного ведомства.
"Пока Украина столкнется с российскими боевыми действиями, она будет иметь устойчивого партнера в лице Соединенного Королевства. Продолжая работать вместе, то путем тренировочных программ или военных учений, мы помогаем Украине отстоять наши общие ценности", - сказал Уильямсон.
Он рассказал, как сам был свидетелем последствий конфликта на передовой линии на Востоке Украины, и, по его словам, это полностью усилило его поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
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Министр подтвердил, что в январе и феврале следующего года учебные команды, состоящие из персонала Королевского военно-морского флота, Королевских морских пехотинцев и армии, будут размещены в Украине в рамках продолжения военной учебной программы Великобритании, объявленной Гэвином Уильямсоном после его визита в страну в сентябре.
Посетив Украину, министр обороны заявил, что Великобритания будет расширять программу военной подготовки, которая будет предоставлена через операцию "Орбитал", до 2020 года.
В министерстве отметили, что с началу 2015 года британский персонал научил более 9500 Вооруженных Сил Украины.
Напомним, 17 сентября в Киеве состоялась официальная встреча Государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании Гэвина Александера Уильямсона и министра обороны Украины Степана Полторака. Во время встречи речь шла о продолжении программы Orbital, а также о повышении эффективности военно-морских сил Украины в охране и обороне морского побережья.