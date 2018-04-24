Полторак поддержал назначение гражданского на должность министра обороны

"Во всех странах НАТО министры обороны - гражданские. Впрочем, они давно так работают, выстроили четкую структуру управления вооруженными силами. Я считаю, что у нас так же должен быть гражданский министр обороны. Но он точно не должно быть, например, библиотекарем. Он должен иметь опыт управления, возможно - и военный опыт", - сказал Полторак.

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Он добавил: "Свою задачу вижу в том, чтобы подготовить Министерство обороны к работе в новых условиях. Но это не значит, что все министерство станет гражданским - такого нет ни в одной стране. Должен быть смешанный принцип комплектования".

Напомним, Полторак заявил, что на сегодня нет необходимости в очередной волны мобилизации в Украине.