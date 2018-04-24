Полторак підтримав призначення цивільного на посаду міністра оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак виступає за призначення у майбутньому на його посаду цивільної особи. Про це Полторак заявив в інтерв'ю ВВС Україна, передає УНН.
“У всіх країнах НАТО міністри оборони — цивільні. Утім, вони давно так працюють, вибудували чітку структуру управління збройними силами. Я вважаю, що у нас так само має бути цивільний міністр оборони. Але він точно не має бути, наприклад, бібліотекарем. Він повинен мати досвід управління, можливо — і військовий досвід”, — сказал Полторак.
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Він додав: “Своє завдання бачу в тому, щоб підготувати Міністерство оборони до роботи у нових умовах. Але ж це не означає, що все міністерство стане цивільним — такого немає у жодній країні. Має бути змішаний принцип комплектування”.
Нагадаємо, Полторак заявив, що на сьогодні немає необхідності у черговій хвилі мобілізації в Україні.