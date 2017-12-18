Полторак розповів, що до кінця 2018 року має бути призначений цивільний міністр оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні до кінця 2018 року має бути призначений цивільний міністр оборони відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня. Про це сказав сьогодні журналістам після засідання уряду міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
"Прийде час і буде прийняте рішення. Рішення має приймати Президент України, він визначає міністра оборони. У принципі я до такого рішення готовий був ще тоді, коли йшов на посаду", - сказав він.
На уточнення кореспондента УНН про те, що на цю посаду може бути призначений і новий міністр, С.Полторак відповів: "Звичайно, що так. Відповідно до стратегічного оборонного бюлетеня кінець 2018 року має бути цивільний міністр. Хто він буде: або я піду на пенсію і стану цивільним міністром, або хтось інший, це залежить точно не від мене".
Нагадаємо, як повідомив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, Україна має ухвалити закон про Національну безпеку та ухвалити концепцію реформи Служби безпеки України у 2018 році. Також має відбутися перехід до цивільного міністра оборони.