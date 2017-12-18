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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 13466 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100797 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 102772 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103051 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117432 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103619 просмотра

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Полторак рассказал, что к концу 2018 должен быть назначен гражданский министр обороны

Полторак рассказал, что к концу 2018 должен быть назначен гражданский министр обороны

Киев  •  УНН

 • 13958 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Украине до конца 2018 должен быть назначен гражданский министр обороны в соответствии с Стратегическим оборонным бюллетнем. Об этом сказал сегодня журналистам после заседания правительства министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.

"Придет время и будет принято решение. Решение должен принимать Президент Украины, он определяет министра обороны. В принципе я к такому решению готов был еще тогда, когда шел на должность", - сказал он.

На уточнение корреспондента УНН о том, что на эту должность может быть назначен и новый министр, С.Полторак ответил: "Конечно, да. Согласно стратегическому оборонному бюллетню к концу 2018 долежн быть гражданский министр. Кто он будет: или я пойду на пенсию и стану гражданский министром, или кто-то другой, это зависит точно не от меня".

Напомним, как сообщил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, Украина должна принять закон о Национальной безопасности и принять концепцию реформы Службы безопасности Украины в 2018 году. Также предстоит переход к гражданскому министру обороны.

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