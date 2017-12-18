Полторак рассказал, что к концу 2018 должен быть назначен гражданский министр обороны

"Придет время и будет принято решение. Решение должен принимать Президент Украины, он определяет министра обороны. В принципе я к такому решению готов был еще тогда, когда шел на должность", - сказал он.

На уточнение корреспондента УНН о том, что на эту должность может быть назначен и новый министр, С.Полторак ответил: "Конечно, да. Согласно стратегическому оборонному бюллетню к концу 2018 долежн быть гражданский министр. Кто он будет: или я пойду на пенсию и стану гражданский министром, или кто-то другой, это зависит точно не от меня".

Напомним, как сообщил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, Украина должна принять закон о Национальной безопасности и принять концепцию реформы Службы безопасности Украины в 2018 году. Также предстоит переход к гражданскому министру обороны.