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Полторак будет руководить оборонным ведомством в статусе гражданского министра - Порошенко

Полторак будет руководить оборонным ведомством в статусе гражданского министра - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 27011 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Ценя значительный вклад Степана Полторака в возрождение Вооруженных сил Украины, предложил ему продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Закон, согласованный с нашими партнерами по НАТО, предусматривает возможность назначить Степана Полторака гражданским министром обороны Украины после оставления им военной службы. Итак мое решение целиком и полностью соответствует букве и духу этого закона", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что благодарен генералу Степану Полтораку за безупречную военную службу Украине и "милости прошу к гражданской жизни".

"Но легче Степану Тимофеевичу не будет. На нем остается вся полнота ответственности за обороноспособность страны", - отметил Глава государства.

Кроме того, Президент вручил Степану Полтораку Орден Богдана Хмельницкого первой степени.

"Как Верховный Главнокомандующий полностью доверяю Степану Тимофеевичу. Он тот человек, с которым любой пошел бы в разведку не задумываясь", - добавил Порошенко.

Напомним, министр обороны Степан Полторак уволился с военной службы.

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