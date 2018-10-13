Полторак будет руководить оборонным ведомством в статусе гражданского министра - Порошенко

"Закон, согласованный с нашими партнерами по НАТО, предусматривает возможность назначить Степана Полторака гражданским министром обороны Украины после оставления им военной службы. Итак мое решение целиком и полностью соответствует букве и духу этого закона", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что благодарен генералу Степану Полтораку за безупречную военную службу Украине и "милости прошу к гражданской жизни".

"Но легче Степану Тимофеевичу не будет. На нем остается вся полнота ответственности за обороноспособность страны", - отметил Глава государства.

Кроме того, Президент вручил Степану Полтораку Орден Богдана Хмельницкого первой степени.

"Как Верховный Главнокомандующий полностью доверяю Степану Тимофеевичу. Он тот человек, с которым любой пошел бы в разведку не задумываясь", - добавил Порошенко.

Напомним, министр обороны Степан Полторак уволился с военной службы.