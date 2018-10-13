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Полторак керуватиме оборонним відомством у статусі цивільного міністра - Порошенко

Полторак керуватиме оборонним відомством у статусі цивільного міністра - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Цінуючи значний внесок Степана Полторака у відродження Збройних сил України, запропонував йому продовжити керівництво оборонним відомством вже у якості цивільного міністра. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"Закон, узгоджений з нашими партнерами по НАТО, передбачає можливість призначити Степана Полторака цивільним міністром оборони України після залишення ним військової служби. Отже моє рішення цілком і повністю відповідає букві і духу цього Закону", - зазначив Порошенко.

Президент наголосив, що вдячний генералу Степану Полтораку за бездоганну військову службу Україні і "ласкаво прошу до цивільного життя".

"Але легше Степану Тимофійовичу не буде. На ньому залишається вся повнота відповідальності за обороноздатність країни", - зазначив Глава держави.

Крім того, Президент вручив Степанові Полтораку Орден Богдана Хмельницького першого ступеня.

"Як Верховний Головнокомандувач повністю довіряю Степану Тимофійовичу. Він та людина, з якою будь-хто пішов би у розвідку не замислюючись", - додав Порошенко.

Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак звільнився із військової служби.

Українські Національні Новини

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