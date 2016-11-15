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15 марта, 19:03 • 110365 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152928 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103133 просмотра

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Полтавскую область разделят на четыре госпитальных округа

Полтавскую область разделят на четыре госпитальных округа

Киев • УНН

 • 10373 просмотра

КИЕВ-ПОЛТАВА. 15 ноября. УНН. Для совершенствования оказания вторичной медицинской помощи населению Полтавщины планируется создание госпитальных округов, сообщает УНН-Центр .

"Мы имеем доступность в больничные учреждения, но нужно говорить о качестве и безопасности медицинских услуг. И о том, что кровать и стены не лечат. Эта тема вызывает много дискуссий. Однако именно пациенты уже сейчас выбирают качество медицинских услуг ", - сказал директор Департамента здравоохранения Виктор Лысак.

По словам директора Департамента здравоохранения, разработаны проекты четырех госпитальных округов в области, в частности в городах Полтава, Кременчуг, Лубны и Миргород.

Отметим, что для каждого госпитального округа проведены расчеты количества закрепленного населения, коненого фонда, количества госпитализаций, родов, операций (стационарных и амбулаторных) и радиуса обслуживания.

Предварительно планируется создать в округах 4 больницы интенсивного лечения, 28 - планового лечения, 2 детские больницы интенсивного лечения и 3 - восстановительного лечения.

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