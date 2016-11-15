Полтавскую область разделят на четыре госпитальных округа
Киев • УНН
КИЕВ-ПОЛТАВА. 15 ноября. УНН. Для совершенствования оказания вторичной медицинской помощи населению Полтавщины планируется создание госпитальных округов, сообщает УНН-Центр .
"Мы имеем доступность в больничные учреждения, но нужно говорить о качестве и безопасности медицинских услуг. И о том, что кровать и стены не лечат. Эта тема вызывает много дискуссий. Однако именно пациенты уже сейчас выбирают качество медицинских услуг ", - сказал директор Департамента здравоохранения Виктор Лысак.
По словам директора Департамента здравоохранения, разработаны проекты четырех госпитальных округов в области, в частности в городах Полтава, Кременчуг, Лубны и Миргород.
Отметим, что для каждого госпитального округа проведены расчеты количества закрепленного населения, коненого фонда, количества госпитализаций, родов, операций (стационарных и амбулаторных) и радиуса обслуживания.
Предварительно планируется создать в округах 4 больницы интенсивного лечения, 28 - планового лечения, 2 детские больницы интенсивного лечения и 3 - восстановительного лечения.