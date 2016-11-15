Полтавську область розділять на чотири госпітальні округи
Київ • УНН
КИЇВ-ПОЛТАВА. 15 листопада. УНН. Для вдосконалення надання вторинної медичної допомоги населенню Полтавщини планується створення госпітальних округів, повідомляє УНН-Центр.
“Ми маємо доступність до лікарняних закладів, але потрібно говорити про якість та безпеку медичних послуг. І про те, що ліжко і стіни не лікують. Ця тема викликає багато дискусій. Проте саме пацієнти вже зараз обирають якість медичних послуг”, — сказав директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак.
За словами директора Департаменту охорони здоров’я, розроблено проекти чотирьох госпітальних округів в області, зокрема в містах Полтава, Кременчук, Лубни та Миргород.
Зазначимо, що для кожного госпітального округу проведені розрахунки кількості закріпленого населення, ліжкового фонду, кількості госпіталізацій, пологів, операцій (стаціонарних і амбулаторних) та радіусу обслуговування.
Попередньо заплановано створити в округах 4 лікарні інтенсивного лікування, 28 — планового лікування, 2 дитячі лікарні інтенсивного лікування та 3 — відновного лікування.