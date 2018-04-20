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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полтавские свалки завалены ртутными лампами - волонтер

Киев • УНН

 • 8077 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Из-за отсутствия пунктов сбора опасных отходов в Полтаве жители города вынуждены выбрасывать ртутные лампы на помойку. Об этом на своей странице в Facebook написал областной координатор всеукраинской инициативы "Батарейки сдавайтесь" Сергей Антоненко, передает УНН.

Полтавские свалки завалены ртутными лампами - волонтер

"Ртутные лампы на свалках Полтавы уже можно увидеть каждый день. Это то, о чем я постоянно говорю. LED освещение заменяет ртутные лампы. Из-за импотентности городской власти люди вынуждены выбрасывать ртутные лампы на помойку", - написал он.

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Ежедневно на полтавских свалках оседают тысячи ртутных ламп, нанося непоправимый вред здоровью людей и окружающей среде, заверил активист.

"Не зря полтавская областная власть строит новый онкологический корпус, просто так не строили бы, значит есть «спрос» на лечение онкологии", - написал С.Антоненко.

Активист призвал местные власти наладить систему сбора опасных отходов в Полтаве.

Ранее УНН сообщал, чем опасны пары ртути для человека.

До недавнего времени в стране вообще отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения.

Избавиться от токсичных отходов людям помогали волонтеры и компании - утилизаторы опасных отходов. В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 года установила компания "Тарком Экосервис" при содействии местных властей. С тех пор жители города и больницы сдали 2,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 174 кг использованных батареек.

Украинские Национальные Новости

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