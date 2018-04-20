Полтавські смітники завалені ртутними лампами - волонтер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Через відсутність пунктів збору небезпечних відходів у Полтаві жителі міста змушені викидати ртутні лампи на смітник. Про це на своїй сторінці у Facebook написав обласний координатор всеукраїнської ініціативи "Батарейки здавайтеся" Сергій Антоненко, передає УНН.
“Ртутні лампи на смітниках Полтави вже можна побачити кожного дня. Це те, про що я постійно говорю. LED освітлення заміняє ртутні лампи. Через імпотентність міської влади люди змушені викидати ртутні лампи на смітник”, — написав він.
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Щодня на полтавських смітниках осідають тисячі ртутних ламп, наносячи непоправну шкоду здоров’ю людей та навколишньому середовищу, запевнив активіст.
“Не дарма полтавська обласна влада будує новий онкологічний корпус, просто так не будували б, значить є „попит“ на лікування онкології”, — написав С.Антоненко.
Активіст закликав місцеву владу налагодити систему збору небезпечних відходів у Полтаві.
Раніше УНН повідомляв, чим небезпечні пари ртуті для людини.
Донедавна в країні були взагалі відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення.
Позбутися токсичних відходів людям допомагали волонтери і компанії — утилізатори небезпечних відходів. Зокрема, в Обухові такі контейнери в квітні 2017 року встановила компанія “Тарком Екосервіс” за сприяння місцевої влади. Відтоді жителі міста і лікарні здали 2,5 тисячі ртутьвмісних (люмінесцентних) ламп і 174 кг використаних батарейок.