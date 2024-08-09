Полтавскую область ночью атаковал враг: попаданий не зафиксировано
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Полтавскую область. Благодаря эффективным действиям Сил обороны, попаданий по территории не зафиксировано, пострадавших нет.
Полтавскую область ночью атаковали российские войска. Благодаря эффективным действиям Сил обороны, попаданий по территории не зафиксировано, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.
Враг атаковал Полтавщину. Ночью по воздушным целям хорошо отработали Силы обороны. К счастью, попаданий на территории области не зафиксировано. Пострадавших также нет
Полтавщина вночі зазнала атаки рф: без влучань6 августа 2024, 05:40 • 29215 просмотров
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