Полтавская область ночью подверглась ракетной атаке рф, попадание на открытой территории - ОВА
Российская ракета попала в открытую местность в Миргородском районе Полтавской области в Украине, в результате чего никто не пострадал.
Вражеский удар КАБами по Харьковской области: среди трех жертв несовершеннолетняя - ОВА
Российские войска обстреляли село в Харьковской области, попав в гражданский автомобиль и убив трех человек.
На Херсонщине из-за российской агрессии погиб 1 человек
За минувшие сутки в результате российских обстрелов жилых кварталов Херсонской области погиб один человек.
Еще плюс 1210 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 400 300 человек личного состава и 6465 танков.
За сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска отбили 95 боевых столкновений на разных участках фронта.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения врага - Генштаб
За минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 местам сосредоточения вражеских войск. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба.
Сегодня День военного журналиста Украины: сколько украинских медийщиков, вступивших в ряды ВСУ, погибло во время войны
Украина чтит память военных и гражданских журналистов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, ведя репортажи с линии фронта войны с россией.
ВСУ отбили штурм дронами на Лиманском направлении
На Лиманском направлении украинские войска успешно защитились от атаки российского беспилотника.
G7 проведет встречу на годовщину вторжения РФ в Украину - 24 февраля
Лидеры G7 соберутся на видеоконференцию 24 февраля, во вторую годовщину вторжения России в Украину, чтобы обсудить продолжающийся конфликт.
В России заявили о сбитии 5 дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря
Россия утверждает, что ее системы противовоздушной обороны сбили один беспилотник в Белгородской области вблизи Украины и еще четыре над Черным морем ночью.