Полтавская область ночью подверглась ракетной атаке рф, попадание на открытой территории - ОВА

В Полтавской области ночью российские войска совершили очередную ракетную атаку на Миргородский район, попадание было на открытой территории, обошлось без жертв, сообщил в пятницу глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

Очередная ракетная атака по Миргородскому району. Ночью было попадание на открытой территории. К счастью, жертв и пострадавших нет - написал Пронин в соцсетях.

Он добавил, что в течение суток на территории Полтавской области 6 раз звучала воздушная тревога и длилась почти 4 часа.

На Полтавщине во время воздушной тревоги прогремел взрыв