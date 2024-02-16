Полтавщина вночі зазнала ракетної атаки рф, влучання на відкритій території - ОВА
Київ • УНН
Російська ракета влучила у відкриту місцевість у Миргородському районі Полтавської області в Україні, в результаті чого ніхто не постраждав.
У Полтавській області вночі російські війська здійснили чергову ракетну атаку на Миргородський район, влучання було на відкритій території, обійшлося без жертв, повідомив у п'ятницю голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
Чергова ракетна атака по Миргородському району. Вночі було влучання на відкритій території. На щастя, жертв та постраждалих немає
Він додав, що впродовж доби на території Полтавської області 6 разів лунала повітряна тривога і тривала майже 4 години.
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух16.02.24, 00:15 • 28212 переглядiв