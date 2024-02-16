На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух

У Миргородському районі на Полтавщині пролунав вибух, повідомили Суспільному місцеві жителі, передає УНН. В області оголошена повітряна тривога.

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До цього Повітряні Сили попереджали про ракетну небезпеку в Миргороді

"Ракета, імовірно Х-59 в напрямку Миргорода! Перебувайте в укриттях!" йшлося у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

На Сумщині вночі прогриміли 7 вибухів через ворожі обстріли