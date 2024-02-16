На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
Київ • УНН
Під час авіанальоту в Миргородському районі Полтавської області в Україні стався вибух.
У Миргородському районі на Полтавщині пролунав вибух, повідомили Суспільному місцеві жителі, передає УНН. В області оголошена повітряна тривога.
Деталі
До цього Повітряні Сили попереджали про ракетну небезпеку в Миргороді
"Ракета, імовірно Х-59 в напрямку Миргорода! Перебувайте в укриттях!"
На Сумщині вночі прогриміли 7 вибухів через ворожі обстріли 15.02.24, 08:56 • 28648 переглядiв