Полтавчане выступили против запрета на продажу алкоголя ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Жители Полтавы призвали городскую власть не ограничивать продажу алкоголя в ночное время. Соответствующая петиция опубликована на сайте горсовета, передает УНН.
"Призываю городской совет не ограничивать продажу алкоголя в ночное время. Данная инициатива, по своей сути, антидемократическая, снова возвращает Украину не к самым лучшим традициям СССР, не имеет поддержки среди большинства полтавчан и несет негативные экономические последствия в виде "черного рынка" алкогольных напитков и новых возможностей для коррупционной деятельности", - говорится в тексте петиции.
Автор петиции Вадим Патик. Петиция набрала 32 голоса из 250 необходимых. До конца сбора подписей осталось 59 дней.
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Напомним, в конце ноября депутаты Полтавского горсовета предложили ввести запрет на продажу алкоголя ночью.
Как писал УНН, в Украине практика ограничения продажи алкогольных напитков себя не оправдала.
В апреле Президент Украины подписал закон, который предоставляет местным властям право вводить временные ограничения на продажу алкоголя в стационарных точках торговли. Однако, нелегальный бизнес умело обходит такие запреты.
Более того, ранее в ряде украинских регионов запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, введенный местными властями, успешно был оспорен и отменен судами.