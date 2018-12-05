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Полтавчане выступили против запрета на продажу алкоголя ночью

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Жители Полтавы призвали городскую власть не ограничивать продажу алкоголя в ночное время. Соответствующая петиция опубликована на сайте горсовета, передает УНН.

Полтавчане выступили против запрета на продажу алкоголя ночью

"Призываю городской совет не ограничивать продажу алкоголя в ночное время. Данная инициатива, по своей сути, антидемократическая, снова возвращает Украину не к самым лучшим традициям СССР, не имеет поддержки среди большинства полтавчан и несет негативные экономические последствия в виде "черного рынка" алкогольных напитков и новых возможностей для коррупционной деятельности", - говорится в тексте петиции.

Автор петиции Вадим Патик. Петиция набрала 32 голоса из 250 необходимых. До конца сбора подписей осталось 59 дней.

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Напомним, в конце ноября депутаты Полтавского горсовета предложили ввести запрет на продажу алкоголя ночью.

Как писал УНН, в Украине практика ограничения продажи алкогольных напитков себя не оправдала.

В апреле Президент Украины подписал закон, который предоставляет местным властям право вводить временные ограничения на продажу алкоголя в стационарных точках торговли. Однако, нелегальный бизнес умело обходит такие запреты.

Более того, ранее в ряде украинских регионов запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, введенный местными властями, успешно был оспорен и отменен судами.

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