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Литва визнала неефективність нічних заборон на алкоголь

Литва визнала неефективність нічних заборон на алкоголь

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Тіньова торгівля алкоголем в Литві в 2017 році збільшилася на 2% і становила 24%. Про це заявили в Інституті вільного ринку Литви, передає УНН з посиланням на baltnews.lt.

Наведені дані говорять про неефективність запровадженої заборони на нічні продажу алкоголю в країні, вважає президент Альянсу легального бізнесу Ромас Апульскіс.

"Ні для кого не секрет, що вночі таксисти розвозять легальний і нелегальний алкоголь, поліція регулярно знаходить і закриває нелегальні "точки", де продають розливуху, всього два місяці тому в Каунасі закрили велику "фабрику" нелегальних алкогольних напоїв", - заявив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: АМКУ вимагає дозволити продаж алкоголю після 22:00 у Львові

При цьому на днях в литовських ЗМІ з'явилася інформація, що за десять років в республіці вживання алкоголю знизилося на 40%. Коментуючи статистику, Апульскіс зазначив, що скорочення офіційних даних про вживання алкоголю можна пояснити трьома факторами: зростання тіньової економіки, масова міграція і зміна способу життя частини жителів.

Відзначимо, що в Україні, за оцінками експертів, нічні заборони на продаж алкоголю також себе не виправдали.

Фахівці стверджують, що подібні обмежувальні заходи, по-перше, порушують справедливу конкуренцію на ринку, а по-друге провокують тінізацію галузі і збільшення пропозицій контрафактної та нелегальної продукції.

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