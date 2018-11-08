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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107540 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

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Литва признала неэффективность ночных запретов на алкоголь

Литва признала неэффективность ночных запретов на алкоголь

Киев  •  УНН

 • 9845 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Теневая торговля алкоголем в Литве в 2017 году увеличилась на 2% и составила 24%. Об этом заявили в Институте свободного рынка Литвы, передает УНН со ссылкой на baltnews.lt.

Приведенные данные говорят о неэффективности введенного запрета на ночные продажи алкоголя в стране, считает президент Альянса легального бизнеса Ромас Апульскис.

"Ни для кого не секрет, что по ночам таксисты развозят легальный и нелегальный алкоголь, полиция регулярно находит и закрывает нелегальные "точки", где продают разливуху, всего два месяца назад в Каунасе закрыли большую "фабрику" нелегальных алкогольных напитков", - заявил он.

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При этом на днях в литовских СМИ появилась информация, что за десять лет в республике употребление алкоголя снизилось на 40%. Комментируя статистику, Апульскис отметил, что сокращение официальных данных об употреблении алкоголя можно объяснить тремя факторами: рост теневой экономики, массовая миграция и изменение образа жизни части жителей.

Отметим, что в Украине, по оценкам экспертов, ночные запреты на продажу алкоголя также себя не оправдали.

Специалисты утверждают, что подобные ограничительные меры, во-первых, нарушают справедливую конкуренцию на рынке, а во-вторых провоцируют тенизацию отрасли и увеличение предложений контрафактной и нелегальной продукции.

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