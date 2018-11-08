Литва признала неэффективность ночных запретов на алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Теневая торговля алкоголем в Литве в 2017 году увеличилась на 2% и составила 24%. Об этом заявили в Институте свободного рынка Литвы, передает УНН со ссылкой на baltnews.lt.
Приведенные данные говорят о неэффективности введенного запрета на ночные продажи алкоголя в стране, считает президент Альянса легального бизнеса Ромас Апульскис.
"Ни для кого не секрет, что по ночам таксисты развозят легальный и нелегальный алкоголь, полиция регулярно находит и закрывает нелегальные "точки", где продают разливуху, всего два месяца назад в Каунасе закрыли большую "фабрику" нелегальных алкогольных напитков", - заявил он.
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При этом на днях в литовских СМИ появилась информация, что за десять лет в республике употребление алкоголя снизилось на 40%. Комментируя статистику, Апульскис отметил, что сокращение официальных данных об употреблении алкоголя можно объяснить тремя факторами: рост теневой экономики, массовая миграция и изменение образа жизни части жителей.
Отметим, что в Украине, по оценкам экспертов, ночные запреты на продажу алкоголя также себя не оправдали.
Специалисты утверждают, что подобные ограничительные меры, во-первых, нарушают справедливую конкуренцию на рынке, а во-вторых провоцируют тенизацию отрасли и увеличение предложений контрафактной и нелегальной продукции.