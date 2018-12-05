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Полтавчани виступили проти заборони на продаж алкоголю вночі

Київ • УНН

 • 8899 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Жителі Полтави закликали міську владу не обмежувати продаж алкоголю у нічний час. Відповідна петиція опублікована на сайті міськради, передає УНН.

Полтавчани виступили проти заборони на продаж алкоголю вночі

"Закликаю міську раду не обмежувати продаж алкоголю у нічний час. Ця ініціатива, за своєю суттю, антидемократична, знову повертає Україну не до найкращих традицій СРСР, не має підтримки серед більшості полтавців і несе негативні економічні наслідки у вигляді "чорного ринку" алкогольних напоїв і нових можливостей для корупційної діяльності", - йдеться у тексті петиції.

Автор петиції Вадим Патик. Петиція набрала 32 голоси з 250 необхідних. До кінця збору підписів залишилися 59 днів.

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Нагадаємо, у кінці листопада депутати Полтавської міськради запропонували ввести заборону на продаж алкоголю вночі.

Як писав УНН, в Україні практика обмеження продажу алкогольних напоїв себе не виправдала.

У квітні Президент України підписав закон, який надає місцевій владі право вводити тимчасові обмеження на продаж алкоголю в стаціонарних точках торгівлі. Однак, нелегальний бізнес вміло обходить такі заборони.

Більш того, раніше у низці українських регіонів заборона на продаж алкогольних напоїв у нічний час, введена місцевою владою, успішно була оскаржена і скасована судами.

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