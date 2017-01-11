Польский клуб может подписать контракт с защитником ФК "Днепр"
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 11 января. УНН. Варшавская "Легия" готовится к старту второй части сезона и участия в плей-офф Лиги Европы и заинтересовалась защитником "Днепра" Андерсоном Пико, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу клуба.
Скауты "Легии" уже несколько месяцев следят за футболистом, но проблемой может стать цена на бразильца. Она составит несколько сотен тысяч евро.
Кроме того, в Варшаве обеспокоены формой футболиста, который в последних играх чемпионата Украины не попадал в стартовый состав.
Напомним, игроки "Днепра" начали подготовку ко второй части футбольного сезона .