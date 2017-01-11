Польський клуб може підписати контракт із захисником ФК “Дніпро”

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ДНІПРО-КИЇВ. 11 січня. УНН. Варшавська “Легія” готується до старту другої частини сезону і участі в плей-офф Ліги Європи та зацікавилась захисником “Дніпра” Андерсоном Піко, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу клубу.

Скаути “Легії” вже кілька місяців стежать за футболістом, але проблемою може стати ціна на бразильця. Вона складе кілька сотень тисяч євро.

Крім того, у Варшаві стурбовані формою футболіста, який в останніх іграх чемпіонату України не потрапляв у стартовий склад.

Нагадаємо, гравці “Дніпра” розпочали підготовку до другої частини футбольного сезону.

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