Польський клуб може підписати контракт із захисником ФК “Дніпро”
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 11 січня. УНН. Варшавська “Легія” готується до старту другої частини сезону і участі в плей-офф Ліги Європи та зацікавилась захисником “Дніпра” Андерсоном Піко, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу клубу.
Скаути “Легії” вже кілька місяців стежать за футболістом, але проблемою може стати ціна на бразильця. Вона складе кілька сотень тисяч євро.
Крім того, у Варшаві стурбовані формою футболіста, який в останніх іграх чемпіонату України не потрапляв у стартовий склад.
Нагадаємо, гравці “Дніпра” розпочали підготовку до другої частини футбольного сезону.