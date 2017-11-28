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Польский историк рассказал подробности своего задержания российским ФСБ

Польский историк рассказал подробности своего задержания российским ФСБ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Польский историк Генрик Глембоцкий, которого на днях депортировали из РФ, поделился обстоятельствами своего задержания, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

Доктор исторических наук Генрик Глембоцкий рассказал, что приехал в Россию 14 ноября 2017 для работы в архивах и по приглашению Польского института в Санкт-Петербурге прочитать две лекции о судьбе поляков в СССР в годы Большого террора.

"Задержание для меня стало неожиданностью,— сказал господин Глембоцкий.— Я не знаю, повлияла ли на решение ФСБ тема моей лекции в Санкт-Петербурге: я рассказывал в том числе о том, что в годы Великого террора в рамках “польской операции” по приказу Сталина и Ежова НКВД убило не менее 111 тыс., а по некоторым данным, до 200 тыс. поляков", - сообщил Глембоцкой.

По словам историка, сотрудники ФСБ неожиданно задержали его 24 ноября около 23:00 на Ленинградском вокзале в Москве. Он как раз вернулся из Санкт-Петербурга. Никаких удостоверений спецслужбисты не предоставили, и кроме того, отказались пригласить сотрудников польского консульства. Вместо этого в ночь на субботу Глембоцкой предъявили документ, датированный 21 ноября, о необходимости в течение четырех суток покинуть страну.

Генрик Глембоцкий рассказал, что просил сотрудников ФСБ объяснить причину выдворения и запрета на въезд, однако те ответили, что не обязаны этого делать.

"Я занимаюсь темой польско-русских отношений в XIX-XX веках, впервые приехал в Россию еще в 1993 году и с тех пор множество раз возвращался,— сказал историк. — Я провел месяцы в архивах Санкт-Петербурга и Москвы, издал несколько книг по теме отношений между Польшей и Россией. И у меня никогда не было проблем ни с официальными ведомствами, ни со спецслужбами", - сообщил Глембоцкой.

Напомним, в связи с выдворением польского историка Генрика Глембоцкой с РФ Министерство иностранных дел Польши направило России дипломатическую ноту.

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