Польский историк рассказал подробности своего задержания российским ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Польский историк Генрик Глембоцкий, которого на днях депортировали из РФ, поделился обстоятельствами своего задержания, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".
Доктор исторических наук Генрик Глембоцкий рассказал, что приехал в Россию 14 ноября 2017 для работы в архивах и по приглашению Польского института в Санкт-Петербурге прочитать две лекции о судьбе поляков в СССР в годы Большого террора.
"Задержание для меня стало неожиданностью,— сказал господин Глембоцкий.— Я не знаю, повлияла ли на решение ФСБ тема моей лекции в Санкт-Петербурге: я рассказывал в том числе о том, что в годы Великого террора в рамках “польской операции” по приказу Сталина и Ежова НКВД убило не менее 111 тыс., а по некоторым данным, до 200 тыс. поляков", - сообщил Глембоцкой.
По словам историка, сотрудники ФСБ неожиданно задержали его 24 ноября около 23:00 на Ленинградском вокзале в Москве. Он как раз вернулся из Санкт-Петербурга. Никаких удостоверений спецслужбисты не предоставили, и кроме того, отказались пригласить сотрудников польского консульства. Вместо этого в ночь на субботу Глембоцкой предъявили документ, датированный 21 ноября, о необходимости в течение четырех суток покинуть страну.
Генрик Глембоцкий рассказал, что просил сотрудников ФСБ объяснить причину выдворения и запрета на въезд, однако те ответили, что не обязаны этого делать.
"Я занимаюсь темой польско-русских отношений в XIX-XX веках, впервые приехал в Россию еще в 1993 году и с тех пор множество раз возвращался,— сказал историк. — Я провел месяцы в архивах Санкт-Петербурга и Москвы, издал несколько книг по теме отношений между Польшей и Россией. И у меня никогда не было проблем ни с официальными ведомствами, ни со спецслужбами", - сообщил Глембоцкой.
Напомним, в связи с выдворением польского историка Генрика Глембоцкой с РФ Министерство иностранных дел Польши направило России дипломатическую ноту.