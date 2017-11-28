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Польський історик розповів подробиці свого затримання російським ФСБ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Польський історик Генрик Глембоцький, якого днями депортували з РФ, розповів про обставини свого затримання, передає УНН з посиланням на "Комерсант".

Доктор історичних наук Генрик Глембоцький розповів, що приїхав до Росії 14 листопада 2017 року для роботи в архівах і на запрошення Польського інституту в Санкт-Петербурзі прочитати дві лекції про долю поляків у СРСР у роки Великого терору.

"Затримання для мене стало несподіванкою. Я не знаю, чи вплинула на рішення ФСБ тема моєї лекції в Санкт-Петербурзі: я розповідав в тому числі про те, що в роки Великого терору в рамках "польської операції" за наказом Сталіна і Єжова НКВС вбило не менше 111 тисяч, а за деякими даними, до 200 тисяч поляків", - повідомив Глембоцький.

За словами історика, співробітники ФСБ несподівано затримали його 24 листопада близько 23:00 на Ленінградському вокзалі в Москві. Він якраз повернувся з Санкт-Петербурга. Ніяких посвідчень спецслужбовці не надали, і крім того, відмовилися запросити співробітників польського консульства. Замість цього в ніч на суботу Глембоцькому пред'явили документ, датований 21 листопада, про необхідність протягом чотирьох діб залишити країну.

Генрик Глембоцький розповів, що просив співробітників ФСБ пояснити причину видворення і заборони на в'їзд, однак ті сказали, що не зобов'язані цього робити.

"Я займаюся темою польсько-російських відносин у XIX-XX століттях, вперше приїхав до Росії ще в 1993 році і з того часу безліч разів повертався. Я провів місяці в архівах Санкт-Петербурга і Москви, видав кілька книг по темі відносин між Польщею та Росією. І у мене ніколи не було проблем ні з офіційними відомствами, ні зі спецслужбами", - повідомив Глембоцький.

Нагадаємо, у зв'язку з видворенням польского історика Генрика Глембоцького з РФ Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії дипломатичну ноту. 

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