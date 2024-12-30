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Польский депутат хочет запретить въезд украинским военным после войны

Польский депутат хочет запретить въезд украинским военным после войны

Киев  •  УНН

 • 9220 просмотра

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Депутат от ультраправой партии "Конфедерация свободы и независимости" заявил, что украинских военных нельзя пускать в Польшу после войны. По его словам, они якобы "склонны к организованной преступности".

Депутат польского Сейма от ультраправой партии "Конфедерация свободы и независимости" Витольд Туманович заявил, что регулярных украинских военных нельзя пускать в страну после окончания войны, ведь они якобы "склонны к организованной преступности". Об этом пишет Do Rzeczy, передает УНН.

Детали

Как заявил Туманович во время воскресного эфира на Polsat News, сейчас по российско-украинской войне есть два принципиальных вопроса, на которые Польша обязательно должна обратить внимание: ни одного польского солдата на территории Украины, а во-вторых, необходимость обеспечить то, чтобы регулярные украинские солдаты не приезжали в Польшу.

По его словам, люди, призванные в армию и отправленные на долговременную войну якобы потенциально представляют угрозу после ее окончания, если их пустят в Польшу.

"Мы прекрасно знаем, что происходит с бойцами, которые уже не на фронте. К сожалению, они склонны организовывать организованную преступность, поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу", - сказал Туманович.

Напомним

Польские пограничники опровергают распространенную российскими пропагандистскими ресурсами информацию о новой волне беженцев из Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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