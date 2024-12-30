Польський депутат хоче заборонити в'їзд українським військовим після війни

Депутат польського Сейму від ультраправої партії "Конфедерація свободи й незалежності" Вітольд Туманович заявив, що регулярних українських військових не можна пускати до країни після закінчення війни, адже вони нібито "схильні до організованої злочинності". Про це пише Do Rzeczy, передає УНН.

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Як заявив Туманович під час недільного ефіру на Polsat News, наразі щодо російсько-української війни є два принципових питання, на які Польща обов'язково повинна звернути увагу: жодного польського солдата на території України, а по-друге, необхідність забезпечити те, щоб регулярні українські солдати не приїжджали до Польщі.

За його словами, люди, призвані до армії та відправлені на довготривалу війну нібито потенційно становлять загрозу після її закінчення, якщо їх пустять до Польщі.

"Ми чудово знаємо, що відбувається з бійцями, які вже не на фронті. На жаль, вони схильні організовувати організовану злочинність, тому ми не можемо дозволити їм приїхати до Польщі", - сказав Туманович.

Нагадаємо

Польські прикордонники спростовують поширену російськими пропагандистськими ресурсами інформацію про нову хвилю біженців з України.