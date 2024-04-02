Польские протестующие возобновили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

Сегодня утром на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов-Долгобичув" протестующие возобновили блокирование движения для грузовиков. Осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд, сообщили во вторник в Госпогранслужбе, передает УНН.

По информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновилось блокирование движения для грузовиков - говорится в сообщении пограничников.

Также в ведомстве добавили, что из-за возобновления блокировки КПП возможно осложнение движения как на выезд из Польши, так и на въезд. Поэтому пограничники просят водителей и перевозчиков учесть эту информацию во время международных перевозок.

Напомним

28 марта протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Польшей, но планировали возобновить блокаду 2 апреля.

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