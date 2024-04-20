Польские протестующие прекратили блокирование грузовиков на пункте пропуска "Медика - Шегини"

Польские фермеры прекратили блокирование движения грузовиков на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Детали

По информации польской стороны, утром 20 апреля польские фермеры прекратили блокирование грузовиков перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" - резюмировали в Гостаможслужбе.

Отмечается, что движение транспортных средств на въезд и выезд с территории Украины восстановлено

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих польских фермеров прекратить блокирование украинской границы.