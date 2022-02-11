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Польская PGNiG ответила "Газпрому" иском о снижении цены на газ

Польская PGNiG ответила "Газпрому" иском о снижении цены на газ

Киев • УНН

 • 19775 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Польская нефтегазовая компания PGNiG направила ответ на иск российского "Газпрома" о повышении цены с 2017 года и во встречном иске требует снизить цену. Об этом компания сообщает на своем сайте в четверг, пишет УНН.

Цитата:

"PGNiG ответила на обращение "Газпрома" в арбитраж, в котором просила отклонить требования "Газпрома" и дополнительно подала встречные иски о снижении цены в контракте", - говорится в сообщении.

Комментарий главы PGNiG

"После тщательного анализа вопроса мы придерживаемся позиции, что требование по увеличению цены в контракте, включенное в тендерное предложение "Газпрома", является необоснованным. Более того, мы считаем эти претензии формально неприемлемыми, поэтому наш ответ на обращение в арбитраж однозначен — мы просим отказать в удовлетворении исковых требований "Газпрома", — заявил глава правления PGNiG SA Павел Маевский.

"Мы готовы доказать наши доводы перед арбитражным судом в Стокгольме", - заявил глава PGNiG.

Детали

В середине января 2022 года "Газпром" обратился с иском к PGNiG в арбитражный суд ad hoc в Стокгольме с требованием изменить ценовые условия на газ, поставляемый по "Ямальскому контракту". "Газпром" рассчитывает увеличить цену контракта задним числом с 2017 года и с 2020 года на основании запросов о пересмотре цены контракта от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года.

В компании указали, что вышеуказанные запросы "Газпрома" о пересмотре условий были поданы в ответ на запрос PGNiG по снижению цены контракта от 1 ноября 2017 года и запрос PGNiG по снижению цены контракта от 1 ноября 2020 года, измененный PGNiG 28 октября 2021 года в условиях рекордно высоких цен на газ в Европе.

Таким образом, как указано, PGNiG дополнительно выдвинула встречные требования по снижению цены на газ в контракте в соответствии с вышеупомянутыми предварительными заявками компании.

Начало арбитражного разбирательства инициировало процедуру разрешения споров, предусмотренную "Ямальским контрактом", что в то же время не исключает возможности их мирного урегулирования в случае достижения соответствующего соглашения между PGNiG и" Газпромом", отметили в компании.

Дополнение

PGNiG дважды, в 2011 и 2015 годах, использовала право на арбитраж, предусмотренное в "Ямальском контракте". В результате рассмотрения, начатого в 2015 году, в марте 2020 года арбитражный суд изменил формулу ценообразования в контракте, согласившись с запросом PGNiG.

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