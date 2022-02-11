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Шахед-136

Польська PGNiG відповіла "Газпрому" позовом про зниження ціни на газ

Польська PGNiG відповіла "Газпрому" позовом про зниження ціни на газ

Київ • УНН

 • 19793 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Польська нафтогазова компанія PGNiG направила відповідь на позов російського "Газпрому" про підвищення ціни з 2017 року та у зустрічному позові вимагає знизити ціну. Про це компанія повідомляє на своєму сайті у четвер, пише УНН.

Цитата:

"PGNiG відповіла на звернення "Газпрому" до арбітражу, у якому просила відхилити вимоги "Газпрому" і додатково подала зустрічні позови про зниження ціни у контракті", - йдеться у повідомленні.

Коментар голови PGNiG

"Після ретельного аналізу питання ми дотримуємося позиції, що вимога щодо збільшення ціни у контракті, включена до тендерної пропозиції "Газпрому", є необґрунтованою. Більше того, ми вважаємо ці претензії формально неприйнятними, тому наша відповідь на звернення до арбітражу однозначна — ми просимо відмовити у задоволенні позовних вимог "Газпрому", — заявив голова правління PGNiG SA Павло Маєвський.

"Ми готові довести наші доводи перед арбітражним судом у Стокгольмі", – заявив очільник PGNiG.

Деталі

У середині січня 2022 року "Газпром" звернувся з позовом до PGNiG до арбітражного суду ad hoc у Стокгольмі з вимогою змінити цінові умови на газ, що постачається за "Ямальським контрактом". "Газпром" розраховує збільшити ціну контракту заднім числом з 2017 року та з 2020 року на підставі запитів про перегляд ціни контракту від 8 грудня 2017 року та 9 листопада 2020 року.

У компанії вказали, що вищезгадані запити "Газпрому" про перегляд умов були подані у відповідь відповідно на запит PGNiG щодо зниження ціни контракту від 1 листопада 2017 року та запит PGNiG щодо зниження ціни контракту від 1 листопада 2020 року, змінений PGNiG 28 жовтня 2021 року в умовах рекордно високих цін на газ у Європі.

Таким чином, як вказано, PGNiG додатково висунула зустрічні вимоги щодо зниження ціни на газу у контракті відповідно до вищезазначених попередніх заявок компанії.

Початок арбітражного розгляду ініціював процедуру вирішення спорів, передбачену "Ямальським контрактом", що водночас не виключає можливості їх мирного врегулювання у разі досягнення відповідної угоди між PGNiG та "Газпромом", зауважили у компанії.

Доповнення

PGNiG двічі, у 2011 та 2015 роках, використала право на арбітраж, передбачене в "Ямальському контракті". У результаті розгляду, розпочатого у 2015 році, у березні 2020 року арбітражний суд змінив формулу ціноутворення у контракті, погодившись із запитом PGNiG.

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