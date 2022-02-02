Російський «Газпром» подав до суду на польську компанію PGNiG
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Російський "Газпром" подав до суду на польську енергетичну компанію PGNiG і потребує провести арбітражний розгляд щодо EuRoPol GAZ. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт PGNiG.
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У повідомленні йдеться, що польська державна нафтова компанія отримала від ПАТ “Газпром” звернення до арбітражу щодо виплати дивідендів з прибутку EuRoPol GAZ SA та ймовірного порушення прав за правилами корпоративного управління “Газпрому” та членів правління EurRoPol GAZ, призначених російською стороною.
На думку правління PGNiG, вимоги “Газпрому” є абсолютно необґрунтованими. Польська сторона здійснює права та обов’язки акціонера ЄвроПол ГАЗ відповідно до положень чинного законодавства, а рішення щодо розподілу чистого прибутку за даний фінансовий рік приймаються загальними зборами ЄвроПол ГАЗ.
Польська коспанія заявила, що здійснить відповідні правові заходи аби довести безпідставність вимог від Росії.
PGNiG прямо і опосередковано через дочірню компанію Gas-Trading SA володіє 51,18% EuRoPol GAZ, 48,82% акцій компанії належить "Газпрому".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що вперше за довгий час "Газпром" почав нарощувати постачання газу до Європи, у тому числі через Україну.