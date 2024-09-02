Утром 2 сентября польская авиация и самолеты союзников были подняты в воздух для обеспечения безопасности польского воздушного пространства после того, как Россия начала массированные удары по Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает УНН.

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«Юго-восточная часть Польши граничит с Украиной. Сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на украинской территории. Последний раз такая повышенная активность российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации.

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