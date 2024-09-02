Польща підняла авіацію через масовані удари Росії по Україні
Київ • УНН
Польська та союзна авіація забезпечували безпеку повітряного простору Польщі 2 вересня через масовані удари Росії по Україні. Оперативне командування Польщі повідомило про активізацію всіх необхідних процедур безпеки.
Зранку 2 вересня польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря для гарантування безпеки польського повітряного простору після того, як Росія розпочала масовані удари по Україні. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає УНН.
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"Південно-східна частина Польщі межує з Україною. Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ударів по об'єктах, розташованих на українській території. Востаннє така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня" - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації.
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