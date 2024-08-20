В Воздушных силах поделились видео, как тактическая авиация работает по оккупантам на Донецком направлении
Киев • УНН
Командующий Воздушных сил ВСУ сообщил об успешном ударе тактической авиации по позициям оккупантов на Донецком направлении. Управляемые авиабомбы поразили скопления техники и личного состава противника.
Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поделился видео работы тактической авиации по позициям оккупантов на Донецком направлении, пишет УНН.
Детали
"Тактическая авиация поражает!" Удар управляемыми авиабомбами по скоплению техники и личного состава оккупантов на Донецком направлении. Работаем дальше!", - написал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, поделившись видео.
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