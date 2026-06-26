Польша испытывает боевых роботов для защиты Сувалкского коридора от возможной атаки РФ

Польша, Литва и Франция проводят масштабные военные учения Brave Boar 26 вблизи Сувалкского коридора – стратегического участка, соединяющего страны Балтии с остальной территорией НАТО. Одной из главных особенностей маневров стало использование польских беспилотных наземных роботов GOBLIN, которые отрабатывают разведку и эвакуацию раненых в боевых условиях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Defense Blog.

Детали

В учениях принимают участие около 6,5 тысячи военных и несколько сотен единиц техники, в том числе боевые машины пехоты Borsuk, самоходные гаубицы Krab, танки, артиллерия и беспилотники. Сценарии отрабатывают оборону 65-километрового Сувалкского коридора, который НАТО считает одним из наиболее уязвимых направлений в случае потенциального конфликта с Россией.

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Польские роботизированные платформы GOBLIN, разработанные компанией Macro-System, выполняют наиболее рискованные задачи – ведение разведки под огнем противника и эвакуацию раненых из опасных зон. По замыслу разработчиков, такие системы должны уменьшить потери личного состава и дополнить возможности военных в ходе современных боевых действий.

Роботов испытывают в наиболее уязвимой точке восточного фланга НАТО

В Defense Blog отмечают, что испытания GOBLIN именно в районе Сувалкского коридора позволяет оценить их эффективность в реальных условиях местности, где в случае войны могут разворачиваться боевые действия. Польша активно инвестирует в развитие беспилотных наземных систем как часть масштабной модернизации своих вооруженных сил и усиления восточного фланга НАТО.

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