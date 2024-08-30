Наземные поиски российского воздушного объекта, который зашел на территорию Польши в понедельник, продлятся до 2 сентября, решил в четверг оперативный командующий Вооруженных сил страны генерал Мацей Клиш, приостановив поиски с использованием воздушных средств, сообщает PAP, пишет УНН.

Детали

Оперативное командование видов вооруженных сил (DORSZ) в четверг вечером в X (Twitter) сообщило, что продолжается четвертый день поиска неопознанного воздушного объекта, который в понедельник зашел на территорию Польши и исчез с радаров в гмине Тышевцы (Люблинское воеводство) завершились с отрицательным результатом.

С понедельника по четверг бойцы войск теробороны страны (WOT) при поддержке конных подразделений и беспилотного летательного аппарата обследовали 78 квадратных километров, то есть 7,8 тыс. гектаров.

"Район вероятного падения объекта был полностью обследован с помощью военных вертолетов - также без положительных результатов. Сейчас продолжается детальный анализ спутниковых снимков указанного участка района", - сообщили в DORSZ.

Оперативный командующий ВС Польши решил приостановить поиски с использованием воздушных средств и продолжить до 2 сентября наземные поиски. Бойцов WOT будут поддерживать конные патрули. Поддержку окажут охотники из Польского охотничьего общества.

"Мы будем держать вас в курсе хода и результатов поисковых мероприятий", - сообщили в DORSZ.

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Дополнение

По данным издания, предположительно, беспилотник зашел на территорию Польши в понедельник в 6.43 по местному времени вблизи украинского города Червоногород. Объект исчез на радарах в гмине Тышевцы, к югу от Грубешува.

Позже представитель DORSZ подполковник Яцек Горышевский добавил, что траектория полета, скорость и высота, на которой двигался объект, позволяют предположить, что это был беспилотный летательный аппарат, например типа "Шахед", который россияне использовали во время атаки на Украину.

Военные не исключают, что объект мог не упасть в Польше, а улететь дальше или повернуть обратно, но радарные системы не смогли этого заметить.

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С начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года во время ракетных обстрелов ракеты несколько раз прорывались через границу Польши. В ноябре 2022 года в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве упал снаряд, погибло два человека. В декабре того же года в лесу вблизи Быдгоща упала российская ракета Ч-55, об обнаружении ее остатков было объявлено в апреле 2023 года. Более того, ракеты несколько раз заходили в воздушное пространство Польши у границы с Украиной на несколько десятков секунд, но покидали его, указывает издание.